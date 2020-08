Ladrões são presos depois de roubar caminhão, sequestrar e amarrar motorista

Motorista foi surpreendido, em um posto de gasolina, pelos três assaltantes armados (foto: Pixabay/Reprodução)

Policiais Militares libertaram, no final da tarde dessa quarta-feira, na divisa de Contagem e Betim, um motorista que foi roubado, sequestrado e amarrado em Santa Luzia. Os autores do crime, três homens, de 17, 18 e 21 anos, foram perseguidos e presos.









Tão logo parou o caminhão, ele foi surpreendido pelos três homens, de arma em punho. Foi levado para um carro, que estava próximo da bomba, por dois dos assaltantes, enquanto o terceiro entrou na cabine do caminhão e arrancou.





Seguiram de Santa Luzia para Contagem. Numa estrada vicinal, os ladrões pararam o caminhão e retiraram as duas baterias do veículo. No entanto, um homem que passou pelo local de carro percebeu que os homens estavam armados e que um deles estava amarrado na beira da estrada.





O homem chamou telefonou para o 190, que acionou uma viatura. Os policiais militares chegaram no local, quando os ladrões começavam a fuga. Foram perseguidos e acabaram presos, depois de entrarem numa estrada sem saída.





O motorista foi libertado. Ele foi levado para a Delegacia de Contagem e liberado, como caminhão, já com as baterias, depois de prestar depoimento.