Dupla toma de assalto motel em BH e enforca funcionária

(foto: Reprodução/Google)

Um, no Barro Preto, em Belo Horizonte, foina manhã deste domingo. Conforme descreveu a recepcionista, dois homens apareceram no estabelecimento pouco antes das 6h.Depois de entrar para o quarto, pediram na recepção um. Quando a mulher, de 58 anos, entregou o produto e se virou para sair dali, os suspeitos intencionaram puxá-la para o interior do cômodo.Ela tentou fugir, mas acabou sendo capturada pelos criminosos, que a enforcaram até que desmaiasse. A vítima disse que a dupla pensou que tivesse morrido.Quando recobrou a consciência, apresentava. Os homens que, segundo a funcionária, aparentavam 20 anos de idade, fugiram com R$ 215 em dinheiro e, até o momento, ainda são procurados pela Polícia Militar.