Trio que praticava assaltos em Contagem é preso quando tentava fugir

Material apreendido com os suspeitos (foto: PMMG/Divulgação)



Dois homens e uma mulher, que seriam autores de assaltos a transeuntes em Contagem, foram presos no final da tarde dessa segunda-feira (20/7), quando se dirigiam para Betim. Um dos homens tem 33 anos e é padrasto de mulher, de 26 anos, que, por sua vez, é namorada do homem, de 20.

Segundo o tenente Lemos, que comandou as operações para captura do trio, eles receberam um chamado dando conta de um assalto no Bairro Tropical, em Contagem. Quando atendiam a esse chamado, estavam ouvindo a vítima, chegou pelo rádio da viatura a informação de um segundo assalto. Em comum, três pessoas num Uno branco.

Imediatamente, teve início uma caça ao carro. Outras viaturas entraram na operação e avistaram o veículo na Via Expressa. Ao perceber que estavam sendo seguidos pela polícia, tentaram fugir, mas foram cercados e presos.

Todo o material roubado, R$ 480 – esse valor era um adiantamento do salário de uma das vítimas –, uma bolsa e dois celulares, foram recuperados, além da réplica de uma pistola. O trio foi levado para a Delegacia de Contagem. Lá, se comprovou que o homem de 33 anos tem várias passagens pela polícia por roubo.