Kalil ameaça voltar à fase zero caso população não cumpra isolamento

Ao mesmo tempo em que se solidarizou com os comerciantes na semana do dia dos pais e anunciou a abertura de várias atividades, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), ameaçou voltar à "fase zero" caso a população não cumpra rigorosamente as medidas de isolamento social enquanto as lojas estiverem abertas.

"Essa abertura foi cuidadosamente estudada. Foi meticulasamente estudada e é feita do mesmo jeito que o fechamento da cidade, com base na ciência e nos números. Esperamos que a população entenda que a pandemia não passou. Ela tem a responsabilidade de saber manter as máscaras, o distancimento. Vai depender dela o novo fechamento ou a nova abertura da cidade", ressalta o prefeito, que esteve na entrevista coletiva desta terça-feira (4) acompanhado do secretário municipal de saúde, Jackson Machado Pinto, e dos infectologistas Carlos Starling, Estevão Urbano e Unaí Tupynambás.

"Quero pedir humildemente e agredecer já que, se houve queda nos números, foi por causa da população, que está levando essa doença mortal à sério. Não morreu ninguém afogado, mas a doença é fatal, assustadora e mortal", complementa Kalil.

Para flexibilizar a economia, a PBH leva em consideração três variáveis: índice de transmissão por infectado, a taxa de ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria na rede pública. Em relação à transmissão, o município atingiu o patamar desejado pelas autoridades de saúde, com índice de 0,97 (nível verde, considerado ideal).

Nesta terça-feira, o prefeito anunciou o plano de reabertura da economia. Caso os níveis de transmissão por infectado e de ocupação de leitos de UTI e enfermaria estiverem num patamar satisfatório, a prefeitura avançará às novas fases, contemplando novas atividades.

Na semana passada, foi anunciado que a fase 1 vai incluir todo o comércio varejista, comércio atacadista, salões de beleza, shoppings centers, galerias de lojas e atividades drive-in.

As lojas de rua e galerias comerciais passam a funcionar das terças às sextas-feiras, das 11h às 19h. Já os shoppings centers abrirão as portas das terças às sexta-feiras, das 12h às 20h, à exceção das praças de alimentação desses empreendimentos, liberadas apenas para oferecer o serviço de entrega a domicílio.