Adolescente é baleado na Grande BH; polícia suspeita de 'acerto de contas' por envolvimento com tráfico

Adolescente foi baleado na Rua Esperança, entre os bairros Siderúrgica e Vila Santa Cruz (foto: Reprodução/Google Street View) adolescente de 17 anos foi baleado na noite desse domingo na Rua Esperança, no Bairro Siderúrgica, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a perícia, o jovem foi atingido por três tiros, e a Polícia Militar (PM) suspeita de um “acerto de contas” por conta de envolvimento com o tráfico de drogas. Umdefoi baleado na noite desse domingo na Rua Esperança, no Bairro, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a perícia, o jovem foi atingido por três tiros, e a Polícia Militar (PM) suspeita de um “acerto de contas” por conta de envolvimento com o tráfico de drogas.









O adolescente tentou se esconder e chegou a invadir a casa de uma mulher, no Bairro Vila Santa Cruz, próximo ao local dos disparos. Assustada, ela acionou a PM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O jovem foi atingido por disparos no rosto, no tórax e no abdômen, e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) Sabará. Depois, ele foi transferido para o Hospital João XXIII, em BH.





A PM informou que o jovem era conhecido e que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. A corporação estava na casa dele e apreendeu 23 pedras de crack, 32 pinos de cocaína, oito munições de calibre 28 e tubos vazios para armazenamento de cocaína.





A corporação também informou que conseguiu identificar o suspeito, um homem de 22 anos. Contudo, ele não foi encontrado em casa. A Polícia Civil vai dar continuidade nas investigações.