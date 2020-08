Homem esfaqueia sogro e cunhado em bar no Bairro São Geraldo

Na imagem, a Rua Mangaratiba, no Bairro São Geraldo (foto: Google Street View)

Umaterminou com um homem de 39 anos preso por tentativa deapós esfaquear o cunhado, de 36 anos e o sogro, de 57 anos, em um bar no Bairro São Geraldo, na Região Leste de Belo Horizonte, na noite desse sábado.Segundo a Polícia Militar (PM), a corporação foi chamada por volta das 20h na Rua Mangaratiba, próximo ao número 205. Isso porque uma discussão teve início depois que o suspeito dizer aoque sairia do bar e encontraria a mulher e uma amiga que estavam em casa. Porém, o cunhado, não gostou do comentário e os dois começaram a brigar.O cunhado chegou a jogar um corpo em direção ao. Mas, logo os dois homens foram contidos por pessoas que estavam no local. O suspeito foi embora, mas logo voltou com uma faca. Foi quando atingiu o cunhado com uma facada. Ele foi ferido noAo se deparar com a situação, o pai da vítima interviu e atingiu o braço do suspeito com um pedaço de maneira. Mas acabou sendo golpeado na perna esquerda.Testemunhas chamaram a polícia e os envolvidos foram levados para receber atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Região Leste. O estado de saúde deles não foi revelado.