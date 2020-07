Polícia cumpre mandado em assentamento de Sem-Terra por tentativa de homicídio

(foto: Divulgação/PCMG)









As investigações apontaram que as tentativas de assassinato estariam relacionadas à disputa de terras e que um dos suspeitos tinha uma arma de fogo.





O delegado que conduz o inquérito, Rafael Horácio, diz que vítimas continuaram a ser ameaçadas de morte pelo suspeito. “Com a descoberta da arma de fogo em posse do suspeito e com a continuidade das ameaças, a busca era necessária para a proteção das vítimas.”





Na manhã desta quinta-feira, ao chegarem ao assentamento os policiais encontraram resistência por parte dos suspeitos. Eles foram alvos de disparo de fogos de artifício. Ao tentar atingir um policial com um facão, o homem que acabou preso, atingiu e quebrou uma janela. O policial acabou ferido no braço.





O principal suspeito que foi preso tem histórico de ameaçar policiais e representantes da Justiça. O policial ferido foi levado ao hospital local. Ele levou cinco pontos no braço.

Um assentamento dos, em Campo do Meio, no Sul de Minas, conhecido por Jatobá, foi alvo, nessa quinta-feira, de umde busca e apreensão devido a uma tentativa de homicídio ocorrida no final de junho. Um facão e fogos de artifícios foram apreendidos no local e um indivíduo preso por resistência. Umficou ferido e um homem de 56 anos foi preso.