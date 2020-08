BH registra 12 °C e temperaturas devem cair ainda mais no domingo

Centro da capital mineira na manhã deste sábado (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Que! Neste sábado, os termômetros marcaram 12°C em, na Estação Cercadinho, de acordo com o(Inmet). Na Região Centro-Sul, as temperaturas ficaram em torno de 15ºC. O céu ficaráa parcialmente nublado em toda a Grande BH ao longo do final de semana. No domingo, a temperatura deve cair.Após dias seguidos de temperaturas mais altas que o esperado para esta época do ano, a sensação de frio volta a predominar em Belo Horizonte no final de semana em virtude de umdeste sábado deve ficar em 24ºC durante à tarde. No domingo, a mínima pode chegar a 9°C. "A sensação térmica pode ser ainda menor", disse Cleber Souza, meteorologista do 5º Distrito de Meteorologia do Inmet.Isso porque, ao longo do final de semana, belo-horizontinos sentirão um declínio progressivo nas temperaturas em virtude da nebulosidade."No domingo, deve ocorrer uma queda mais acentuada por conta do tempo aberto durante a noite que devem faz as temperaturas caírem no início do dia de segunda-feira", alerta o meteorologista.O transporte de umidade favorece maior nebulosidade na faixa leste, causando alguns chuviscos. Já o tempo deve permanecer nublado e nevoeiro ao amanhecer no Sul e na Zona da Mata.Neste sábado, Monte Verde (Sul de Minas), registrou a menor temperatura do estado: 5.3ºC.