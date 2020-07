Mesmo no inverno, temperatura deve chegar perto dos 30°C em BH nesta quarta

Manhã de céu claro na capital (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)









No interior, entretanto, a situação é um pouco diferente. Uma frente fria que atua sobre São Paulo aumenta a nebulosidade no Sul e na Zona da Mota, podendo propiciar chuvas isoladas nessas regiões. Nas demais, predomínio de tempo seco. A mínima para o estado será de 6°C, no Sul, e a máxima de 31°C, no Noroeste, Norte e Triângulo.





O calor em BH, entretanto, já deve começar a dar uma trégua a partir de amanhã (30). No final de semana, o frio deve voltar a predominar com temperaturas mínimas previstas para abaixo dos 10°C.

Em pleno, quem vem chamando a atenção dos belo-horizontinos são as recorretesna temperatura. Nesta quarta (29), os termômetros na capital poderão chegar a 29°C, enquanto a mínima será de 14°C.