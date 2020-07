Durante a pandemia, recuperandos da Apac de Itaúna aumentam produção de móveis, brinquedos e pães

"Os móveis que são feitos aqui não devem em nada aos que são feitos em qualquer marcenaria de Itaúna, tanto pela capacitação profissional, quanto pelos equipamentos, que são de ótima qualidade", afirma o recuperando Alessandro Bias da Silva.





Oficinas



Além da marcenaria, onde os recuperandos produzem brinquedos e móveis, a padaria também está funcionando com maiores forças. Antes da pandemia, eram fabricados 3 mil pães diários para escolas e o poder público municipal. Atualmente, estão sendo produzidos 600 pães destinados ao regime fechado e à padaria externa, que recebe também todo o tipo de quitanda, como bolos, pães de queijo e broas, tudo feito pelos recuperandos e consumidos pela sociedade de Itaúna.





Os recuperandos também têm oficinas na horta, horto e fazem artesanato. O plantio é para consumo próprio mas a Apac prevê que as verduras e legumes sejam comercializados no futuro. Já a fábrica de blocos nasceu em abril deste ano e produz 4 mil unidades mensais.





Compre e Ajude

Quem se interessar pelos produtos produzidos na Apac de Itaúna pode entrar em contato pelos telefones:



(37) 32431737, (37) 998424573 - falar com Diane - ou (37) 999283535, falar com Luciane.



Para justificar a grande produção, o juiz da 1ª Vara Criminal do Júri e de Execuções Penais da Comarca, Adelmo Bragança Queiroz, explica que logo no início da, os recuperandos que pertenciam a algum grupo de risco, assim como os do regime semiaberto, foram colocados provisoriamente em prisão domiciliar. Com menos mão de obra e menos tarefas, os recuperandos do regime fechado dedicam maior tempo nas atividades de oficina.