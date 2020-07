Frio volta a dar as caras e temperaturas podem chegar a 9°C em BH no final de semana

Manhã de céu nublado na capital (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press) altas que o esperado para esta época do ano, a sensação de frio voltará a predominar em Belo Horizonte no final de semana em virtude de um aumento da nebulosidade. Nesta sexta, os termômetros ficam entre 13°C e 23°C na capital; no domingo, a mínima pode chegar a 9°C. Após dias seguidos de temperaturas maisque o esperado para esta época do ano, a sensação devoltará a predominar em Belo Horizonte no final de semana em virtude de um aumento da. Nesta sexta, os termômetros ficam entre 13°C e 23°C na capital; no domingo, apode chegar a 9°C.









O céu ficará nublado a parcialmente nublado em toda a Grande BH ao longo do final de semana. "Essa variação de nebulosidade, inclusive, poderá causar alguma chuva isolada em pontos da região metropolitana, principalmente aqueles onde há maior presença de vegetação", completa Fernandes.





A situação é parecida também no Sul, na Zona da Mata e nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri. "O transporte de umidade favorece maior nebulosidade na faixa leste, causando alguns chuviscos. Tempo nublado e nevoeiro ao amanhecer no Sul e na Zona da Mata", comenta a meteorologista.





Nas demais regiões do estado, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, mas sem tempo seco. "Os ventos estão bem fortes, levando umidade para o interior do estado mesmo. A qualidade do ar dará uma melhorada", detalha. A máxima em Minas nesta sexta será de 29°C, no Noroeste, Norte e Triângulo, e mínima de 3°C, no Sul.