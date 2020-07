Empresa de ônibus indenizará passageiras em R$ 16 mil por abandoná-las em rodovia

Vídeo: achocolatado com maconha é apreendido no Presídio de Santa Luzia

Vídeo: achocolatado com maconha é apreendido no Presídio de Santa Luzia

CDL pede 'sensibilidade' por parte da prefeitura para reabertura do comércio em BH

CDL pede 'sensibilidade' por parte da prefeitura para reabertura do comércio em BH

Pré-candidato a prefeito de cidade do Norte de Minas é preso por ameaçar vazar fotos íntimas de mulheres

Pré-candidato a prefeito de cidade do Norte de Minas é preso por ameaçar vazar fotos íntimas de mulheres

Carro com 340 multas de trânsito e 20 autuações é apreendido em BH

Carro com 340 multas de trânsito e 20 autuações é apreendido em BH

Kalil recebe lojistas na PBH às 14h para discutir futuro do comércio da capital

Kalil recebe lojistas na PBH às 14h para discutir futuro do comércio da capital

Aparelho de tomografia do Hospital João XXIII volta a funcionar

Aparelho de tomografia do Hospital João XXIII volta a funcionar

Coronavírus chega a 800 cidades em Minas com 4 mil casos em 24 horas

Coronavírus chega a 800 cidades em Minas com 4 mil casos em 24 horas

Jovem leva tiro na cabeça após marcar encontro com mulher no São Marcos

Jovem leva tiro na cabeça após marcar encontro com mulher no São Marcos