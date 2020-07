Homem rouba Loja do Galo e usa camisa para assaltar outra loja em BH

(foto: Reprodução/Internet)

A tarde desta quarta-feira foi movimentada no Centro de Belo Horizonte. Segundo a polícia, dois assaltos foram praticados por um mesmo homem. O primeiro, na Loja do Galo, na Rua Espírito Santo, 639, às 12h30. O segundo, às 15h, na loja da Tim, na Avenida Afonso Pena, 800. O mais curioso é que o ladrão vestiu-se com a camisa roubada, do Galo, para cometer o segundo delito.

Não foi a primeira vez que o ladrão foi à mesma Loja do Galo. Na tarde de terça-feira, ele foi ao local e fez uma encomenda de uma camisa. Foi informado que deveria pegar a encomenda ao meio-dia. Foi então que ele retornou, no começo da tarde. Como todas as lojas, esta também estava com as portas cerradas e o atendimento foi feito por um limite demarcado por uma fita.





Ao ser atendido por uma funcionária, o homem pediu sua encomenda e, quando a mulher voltou para entregá-lo, ele apontava, por baixo da blusa, o que dizia ser um revólver. Assim, entrou na loja, pegou três camisas oficiais do Atlético, masculinas, e duas femininas, um kit infantil do Galo e um training completo, fugindo em seguida.





A viatura do sargento Edervânio foi acionada para atender a ocorrência. Na loja, ao ouvir o depoimento dos vendedores, a policia conseguiu uma descrição do assaltante e teve acesso às imagens pelo sistema de câmeras do estabelecimento.





Por volta das 15h, um novo chamado de assalto, que ainda estava em andamento, na loja da Tim. Um dos funcionários acionou a polícia, sem que o homem, que trajava uma camisa do Galo, percebesse.





Rapidamente, os policiais chegaram à loja e flagraram o assalto. Prenderam o ladrão e, para surpresa dos policiais, era o mesmo homem que tinha roubado a Loja do Galo.





O ladrão foi reconhecido por funcionários da Loja do Galo e também ao compararem o vídeo. Ele foi levado para o Ceflan 2, no Bairro Sagrada Família.