Dupla que praticava assaltos na Zona Leste é presa em flagrante

Polícia Militar capturou dois assaltantes no Bairro Esplanada (foto: Divulgação/PMMG)





Para a captura dos dois suspeitos foi montada uma operação a partir de denúncia feita por uma das vítimas: uma mulher, de 32 anos, que teve a bolsa (que continha R$ 60 e documentos pessoais) roubada no Esplanada.



Um grupo foi montado, contando com motos patrulhas do Setor Esplanada, do Setor Saudade, o comando da 128º Cia. da PM, CPU do 22º BPM e BSC do Esplanada.









Com auxilio de moto patrulhas, foi iniciado o rastreamento. Ao passarem pela Rua Violeta, no Esplanada, os policiais avistaram dois homens com características semelhantes às que tinham sido relatadas pela mulher e que estavam em atitude suspeita. Ao avistarem os policiais, eles começaram a caminhar apressadamente.





Os policiais, então, se aproximaram e abordaram a dupla. De imediato, avistaram a bolsa feminina. Os dois homens confessaram, então, ter roubado uma mulher. Eles foram, também, reconhecidos pela vítima.





Com um dos homens foi localizado um celular, também roubado, mas no Bairro Santo Inês, quando abordaram um homem que passeava com um cachorro. Esse assalto, aliás, foi com registro de violência, pois a vítima foi agredida e jogada ao chão. Os ladrões também foram reconhecidos pelo homem.





Ao levantarem a ficha da dupla, os policiais descobriram que os homens têm vasta ficha criminal. O mais novo, de 20 anos, tem 11 registros de roubos. O mais velho, de 25, 13 registros pelo mesmo crime. Eles são suspeitos de vários outros assaltos, com os mesmos moldes, na região. Foram levados para o Ceflan 1.

