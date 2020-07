Preso vereador de Ipanema envolvido com roubo de cargas de queijo

Ao todo, 25 policiais civis participaram da operação Via Láctea (foto: Polícia Civil de Minas Gerais/Divulgação)

deAlex José da Silva, de 45 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (29), ao lado de outros três suspeitos, pela participação em roubos de cargas inteiras de queijos da Região do Vale do Rio Doce.Já havia algum tempo que a Polícia Civil de Minas Gerais vinha recebendo queixas de laticínios dovítimas constantes de roubos de cargas.Por isso, foi planejada e desencadeada a operação, deflagrada nesta quarta. O grupo agia em Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. As prisões aconteceram com o cumprimento de mandados judiciais.As investigações tiveram início em 25 de março, quando três homens armados abordaram, na BR- 474, sentido Ipanema-Aimorés, zona rural de, um caminhão de uma empresa de laticínios. Roubaram 5,5 mil quilos de queijo mussarela.

Atuação dos criminosos



Nesse roubo, o motorista do caminhão foi rendido e levado pelos criminosos no veículo deles, enquanto um dos indivíduos fugia com o caminhão e a carga.



A vítima ficou em poder dos bandidos por quase 10 horas, quando foi libertada no trevo de Santana do Paraíso, distrito de Caratinga.



Outros dois roubos com a mesma característica haviam sido registrados, ambos tendo como vítima a Cooperativa de Ipanema. No entanto, esses crimes ocorreram próximos a Belo Horizonte.





Nas investigações, os detetives juntaram os três casos e passaram a monitorar os suspeitos e seus colaboradores. As investigações indicavam que se tratava de uma organização criminosa, especializada nesse tipo de roubo.Os policiais detectaram que as cargas eram comercializadas noEm contato com a Polícia Civil daquele estado, foi possível a recuperação de parte do carregamento roubado ainda no mês de março, bem como a prisão em flagrante de vários receptadores.Das quatro prisões realizadas nesta quarta, duas foram em, uma em Ipatinga e uma em Ipanema. A operação teve a participação de 25 policiais civis.