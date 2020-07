Carro pega fogo em frente a Batalhão da PM e complica trânsito na Avenida Amazonas, em BH

Uma picape compacta pegou fogo na manhã desta terça-feira na, na altura do, na Região Oeste de, e complicou o trânsito no sentido Centro da cidade. Não há informações sobre feridos.

Veículo foi danificado consideravelmente por conta do incêndio

O incêndio começou próximo ao 5º Batalhão de Polícia Militar (PM), o que ajudou no resgate e no atendimento. Ainda não se sabe o motivo que causou as fortes chamas.