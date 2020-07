Homem esfaqueia irmão da companheira depois de briga por um botijão de gás

(foto: Reprodução/Internet)

A Polícia de Santa Luzia está à procura de um, identificado por JJ, de 38 anos, que tentou assassinar com uma facada nas costas o irmão de sua companheira, na noite desta segunda-feira (27), na Rua Orquídea, 148, no Bairro Baronesa, em Santa Luzia, depois de uma briga por causa do preço de um botijão de gás. A vítima, SCGF, de 32 anos, foi socorrida na UPA do Bairro São Benedito e foi liberado depois de medicado. Segundo os médicos, o corte foi superficial.