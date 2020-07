Carreta tomba em rodovia mineira e deixa família ferida

Carreta acoplada a bitrem tombou na altura do Km 2 da MG-448, em Mercês (MG) (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma carreta acoplada a um bitrem tombou na tarde desse domingo (26) em Mercês, na Zona da Mata mineira, e deixou uma família ferida. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas ocupavam o veículo. Somente o motorista não precisou ser socorrido.

Segundo a corporação, oaconteceu na altura do Km 2 da MG-448, que liga Mercês a Barbacena, na Região Central do estado.

Além do motorista, a carreta era ocupada pela mulher dele e por duas menores, de 16 e 8 anos. As três passageiras sofreram ferimentos leves.

A mãe e a irmã mais velha, conforme os bombeiros, foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A corporação socorreu a criança até o Hospital Regional de Barbacena.

A carreta de cor branca tem placas de Cristalina (GO). O veículo é do modelo Volvo FH 540 e do ano 2021.