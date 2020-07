Após dias de tempo seco e céu aberto, chuva dá as caras em BH e em pontos de Minas

Manhã chuvosa na capital (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)









A situação é mesma nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, onde as chuvas isoladas também foram registradas.





Os termômetros na capital nesta segunda variam entre 16°C e 25°C, com céu nublado a parcialmente nublado. Em Minas, a mínima será de 5°C, no Sul, e a máxima de 31°C, no Triângulo.





A tendência para a semana é de tempo estável para todo o estado. "A condição é que o tempo volte a ficar seco, com névoa seca ou nevoeiro pela manhã. A baixa umidade favorecerá o aumento das temperaturas, principalmente no Triângulo e no Norte", conclui Cleber de Souza.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

Após semanas de baixa umidade e tempo aberto, o início da manhã desta segunda (27) foi diferente em BH e na faixa leste do estado. Oe foram registradasisoladas na capital e na faixa leste de Minas.