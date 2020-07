Juiz de Fora registra 100 mortes por COVID-19

Juiz de Fora, na Zona da Mata, registra o centésimo óbito por COVID-19 e 3.224 casos confirmados. As informações são do boletim epidemiológico municipal divulgado nesta noite de quinta-feira (23).

Pela manhã, de acordo com boletim da Secretaria de Estado de Minas Gerais, a cidade ocupava a quarta posição do ranking de óbitos no estado, com 94 mortes confirmadas.

Das 100 mortes divulgadas pelo executivo municipal, 50 são do sexo masculino e 50 do feminino. Com relação ao número de infectados, a faixa etária com maior índice é de 20 a 59 anos, 77,6% do número de casos positivos.

De acordo com o painel gerencial da prefeitura, Juiz de Fora contabiliza 178,6 óbitos por milhão, enquanto o país registra 390,42. Já com relação às internações, atualmente a cidade apresenta 81,42% de taxa de ocupação de UTI-SUS e 49,76% de taxa de isolamento social nos últimos 7 dias.

Considerando a regional de saúde estadual, são 30 municípios vizinhos a Juiz de Fora que, juntos, já somam 124 mortes e 3.889 casos confirmados por COVID-19. A taxa de letalidade está em aproximadamente 3%.

Em recente live pelas redes sociais, no dia 21, o prefeito Antonio Almas ressaltou a necessidade de isolamento social como arma para enfrentar a pandemia. “O isolamento está ruim, temos dificuldade de adesão, principalmente quando se politiza a situação. Isto faz aumentar o risco. As ações de fiscalização estão acontecendo por parte da prefeitura, mas só com o trabalho dos fiscais não é possível resolver o problema. Depende de cada um de nós, ficar em casa, quando possível, e redobrando todos os cuidados de prevenção ao sair”, alertou o prefeito que também é médico.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora ressalta que, desde o início da epidemia, grande parte dos servidores, voluntários e profissionais da saúde estão trabalhando de forma ininterrupta no enfrentamento à doença.

Contudo, o órgão manifesta solidariedade e condolências a todos que perderam alguma pessoa querida.

Na cidade, o primeiro óbito por coronavírus ocorreu no dia 8 de abril. E desde março, para combater a pandemia, a cidade vem adotando ações como isolamento social e adesão ao programa Minas Consciente, no qual a cidade se encontra na onda branca – que libera o funcionamento de atividades consideradas de baixo risco.