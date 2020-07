Homem desaparecido em mata no Triângulo é localizado e encaminhado a hospital

Buscas foram realizadas com apoio da Polícia Militar (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) dado como desaparecido desde segunda-feira (20) em uma mata na zona rural de Prata, no Triângulo Mineiro. Ele foi encontrado debilitado e desorientado e encaminhado a um hospital da cidade. O Corpo de Bombeiros localizou o homem de 45 anosem uma mata na zona rural de Prata, no Triângulo Mineiro. Ele foi encontradoe encaminhado a um hospital da cidade.





10:40 - 23/07/2020 Após perseguição policial, homem é preso por roubar carga de cigarros avaliada em R$ 50 mil vítima afirmaram que ele tinha saído do local onde estavam para comprar bebidas em um bar.



Teria encontrado um fazendeiro vizinho que deu carona de ida e volta para ele e o deixado em uma encruzilhada nas proximidades. Autoridades localizaram o fazendeiro, que confirmou os fatos, dizendo que havia deixado Ricardo na encruzilhada para que ele seguisse o caminho a pé e descreveu as roupas que ele vestia na ocasião. Os bombeiros iniciaram, então, os primeiros planos de busca. Ricardo Evangelista Alves foi visto pela última vez no domingo (19) no alojamento da carvoaria onde trabalhava, a cerca de 50km da cidade. Dois colegas daafirmaram que ele tinha saído do local onde estavam para comprar bebidas em um bar.Teria encontrado umvizinho que deu carona de ida e volta para ele e o deixado em uma encruzilhada nas. Autoridades localizaram o fazendeiro, que confirmou os fatos, dizendo que havia deixado Ricardo na encruzilhada para que ele seguisse o caminho a pé e descreveu as roupas que ele vestia na ocasião. Os bombeiros iniciaram, então, os primeiros planos de busca.





Com ajuda de cães farejadores e um drone, além dos próprios militares, os bombeiros iniciaram as buscas na terça (21) pela localidade, mas não tiveram sucesso. Retornaram no dia seguinte e, por volta das 17h30, chegaram próximo a um barranco, onde localizaram a vítima.





Com apoio dos bombeiros, Ricardo foi imediatamente encaminhado a um pronto socorro de Prata com familiares. Ainda não há informações sobre o que teria acontecido com ele.

* Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen