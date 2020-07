Após perseguição policial, homem é preso por roubar carga de cigarros avaliada em R$ 50 mil

Foram encontradas várias caixas de cigarro originais (foto: Reprodução/PMMG)









O trio evadiu e a vítima acionou a corporação. A guarnição se deslocou então para o Bairro Jardim Alvorada, em Ribeirão das Neves, onde se depararam com o Fiorino. O condutor, ao perceber que seria abordado, fugiu em alta velocidade, forçando a passagem e desobedecendo a ordem de parada. Iniciou-se, então, uma perseguição policial.





A perseguição se deu até o final de uma rua sem saída naquele mesmo bairro. O homem perdeu a condução do Fiorino e veio a tombar e, assim, os policiais conseguiram abordá-lo. No compartimento do veículo foram encontradas várias caixas de cigarro e quatro celulares - um deles pertencia ao caminhoneiro; na parte dianteira do carro havia um simulacro de arma de fogo.





O homem estava sozinho na Fiorino e confirmou a participação no roubo da carga. Ele afirmou se tratar de um veículo clonado e disse não saber mais informações sobre os outros homens que estavam no Ford Ka. Confessou, ainda, ter desovado uma arma em um matagal próximo ao local da abordagem; os policiais, entretanto, não a localizaram.



Um homem de 26 anos foina noite dessa quinta-feira (22) em Ribeirão das Neves pora umadeavaliada em R$ 50 mil. Ele já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime.