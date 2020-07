Idoso é preso depois de importunar sexualmente adolescente em ônibus no Barreiro

A vítima e o acusado pegaram o ônibus na Estação Barreiro (foto: Google)

Um homem de 69 anos, identificado pelas iniciais GSN, foi preso em flagrante dentro de um ônibus, no Barreiro, depois de importunar sexualmente uma adolescente, J., de 16.

A Sargento Nayane, do 41º Batalhão, que atendeu o chamado nesta terça-feira (21/7), diz que na Estação do Move, no Barreiro, três pessoas estavam esperando pela chegada do ônibus: J, GSN e uma testemunha. O ônibus chegou quase vazio e os três entraram.

A adolescente, segundo a sargento, sentou numa poltrona no corredor, no meio do coletivo. A testemunha ficou um pouco mais atrás. O idoso, no entanto, mesmo com muitos lugares vazios, ficou de pé e se posicionou ao lado da garota.

Tão logo o ônibus começou a se movimentar, o homem fingia desequilibrar e esbarrava a genitália no ombro ou no braço da adolescente. Aquilo estava incomodando a adolescente, até que, em determinado instante, o homem abriu o zíper de sua calça.

Assustada, levantou-se e começou a discutir com o homem. A testemunha, que estava dois bancos atrás, interveio e lhe disse que tinha filmado tudo e já tinha chamado a polícia. Com a confusão, o motorista parou o coletivo imediatamente. Nesse instante, os poucos passageiros se revoltaram e investiram contra o homem, alguns tentando agredi-lo, mas foram contidos.

Com a chegada dos militares, segundo a Sargento Nayane, o homem foi preso e levado para a Delegacia do Barreiro, onde foi autuado em flagrante.