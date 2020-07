Ação de cervejaria trocará alimentos e livros por chope; saiba como participar

Ação acontecerá na sede da Sátira, no Sion (foto: Sebastian Herrera)









As doações de alimentos serão destinadas à Associação Força do Bem, que atua em creches, asilos e hospitais, levando não somente donativos, mas também conhecimento, carinho e esperaça. Já os livros serão doados para o Instituto Gil Nogueira, que trabalha em prol da redução do analfabetismo por meio do incentivo à leitura na infância.





A ação será realizada a partir das 16h do domingo (26) na Growler Station da Sátira, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 899, no Sion. A cervejaria relembra que a aglomeração de pessoas será proibida e a dinâmica da ação será a simples troca das doações pelo chope. Garante, também, que respeitará todas as medidas de segurança e higiene.

Em tempos de pandemia, fazer opassou a ser, mais do que nunca, uma necessidade de primeira ordem. Para incentivar ainda mais osde plantão, a Sátira, cervejaria belo-horizontina, realizará uma nobre ação no próximo domingo (26): trocaráde alimentos e livros por