Frio dá trégua, mas tempo segue seco em BH e na maior parte de Minas

seco deve seguir atuando na maior parte do estado ao longo de toda a semana. A exceção é a faixa leste, nos vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, onde há maior umidade por causa do vento vindo do litoral. No Sul de Minas, apesar do tempo seco, a sensação de frio permanece, principalmente nos municípios localizados na Serra da Mantiqueira.





A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com baixos índices de umidade relativa do ar em BH e na maior parte das regiões do estado. A temperatura máxima em Minas será de 32°C, no Triângulo, e a mínima registrada foi de 4°C, no Sul.

7h44 - Nesta terça-feira (21) a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura mínima foi de 13 °C, a máxima estimada é de 26 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 35% à tarde. Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh pic.twitter.com/3a4m5FJf3B %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) July 21, 2020





Cuidados com o tempo seco





Em alguns pontos do estado, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%, o que requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.





Outra orientação fundamental é evitar os exercícios físicos ao ar livre - tanto pelo tempo seco quanto para evitar o contágio do novo coronavírus.



A sensação deintenso, típica do inverno , dará uma trégua nesta terça-feira (21) em Belo Horizonte e na maior parte de Minas. A atuação de uma massa de ar seco favorecerá a elevação das. Na capital, os termômetros ficam entre 13°C e 26°C.