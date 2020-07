Obras fecham pista do Move na Avenida Antônio Carlos

Funcionários da PBH trabalham em obras de recuperação de trechos da pista do Move, no sentido Centro, entre as Estacoes Aparecida e Operários, na avenida Antônio Carlos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Belo Horizonte devem ficar atentos. A estação de transferência Operários continuará fechada no sentido Bairro/Centro, em decorrência de uma obra de recuperação do piso da pista do Move, na Avenida Antônio Carlos, sob o Viaduto Moçambique. De acordo com a PBH, os reparos, que começaram em 24 de junho, vão até a primeira quinzena de agosto. Usuários do transporte coletivo dedevem ficar atentos. A estação de transferênciacontinuará fechada no sentidoem decorrência de uma obra de recuperação do piso da pista do, naDe acordo com a, os reparos, que começaram em 24 de junho, vão até a primeira quinzena de agosto.





Segundo a BHTrans, durante os trabalhos, a pista exclusiva do Move permanecerá interditada no sentido Centro nas proximidades de algumas estações. Com a interdição, uma faixa da pista mista da Avenida Antônio Carlos foi separada para a circulação dos ônibus, entre as estações Aparecida e Operários.





A empresa de trânsito também informou que a obra não está causando impacto no fluxo de veículos do local. Os usuários da estação estão sendo alertados sobre a interdição pelo sistema de áudio e por cartazes afixados nos ônibus e em outras estações.





Deslocamento





A BHTrans, responsável pelo transporte coletivo na capital, orienta que as pessoas que utilizam a Estação Operários, no sentido Bairro/Centro usem duas opções de deslocamento. Confira:





A primeira sugere ao passageiro embarcar em qualquer linha na Estação Operários no sentido contrário (Centro/Bairro), desembarcando na estação seguinte e realizando o transbordo para a linha desejada.

A segunda diz respeito ao deslocamento direto para a estação Aparecida, que está funcionando normalmente, ou Hospital Belo Horizonte, embarcando em direção ao Centro.



Obra





Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, até o momento já foi executada a demolição dos trechos comprometidos, que tinham placas trincadas ou quebradas. Ainda de acordo com a pasta, está sendo feito o reforço da base para a execução do pavimento rígido, ou seja, o piso de concreto.





A prefeitura informou à reportagem que esse serviço está contemplado em um contrato geral de pavimentos rígidos e semirrígidos em toda a capital mineira, com investimento estimado em aproximadamente R$ 9,5 milhões para os próximos três anos.

* Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa