Criminalidade na Região Centro-Sul de BH cai 32% no primeiro semestre

A criminalidade na Região Centro-Sul de Belo Horizonte caiu 32% entre janeiro e julho de 2020, se valendo da menor circulação de pessoas durante a pandemia do novo coronavírus. O 22º Batalhão de Polícia Militar é o responável pelo policiamento da área, que registrou o índice mais baixo da história em crimes violentos (homicídios, roubo, furtos, sequestros e extorsão).

A Região Centro-Sul da capital compreende 38 bairros e quatro grandes aglomerados.

“Temos uma gestão focada em resultados, na disciplina tática direcionada para a redução criminal. As operações preventivas e de repressão qualificada, a parceria com os demais órgãos do sistema de defesa social, bem como a participação da comunidade na resolução dos problemas e o recobrimento efetuado pelas demais Unidades da PMMG, foram algumas das estratégias implementadas que culminaram nos relevantes resultados apresentados”, afirmou o Tenente Coronel Fábio Almeida, comandante do 22º, sobre a redução na violência.