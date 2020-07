Policia prende integrante de quadrilha de Brasília que praticava roubos em Paracatu

Policiais civis cumpriram seis mandados de busca em apreensão em Taguatinga Norte, Ceilândia e Samambaia Sul (foto: Divulgação/Polícia Civil) Paracatu acaba de solucionar o arrombamento, seguido de roubo, de uma loja na cidade, ocorrido em abril, com prejuízo estimado em R$ 30 mil. Os ladrões foram identificados como sendo do Distrito Federal. Nesta quarta-feira (15), os policiais realizaram seis mandados de busca e apreensão em Taguatinga Norte, Ceilândia e Samambaia Sul. Uma mulher, de 23 anos, foi presa. Os demais suspeitos estão foragidos. A Polícia Civil deacaba de solucionar o arrombamento, seguido de, de uma loja na cidade, ocorrido em abril, com prejuízo estimado em R$ 30 mil. Os ladrões foram identificados como sendo do. Nesta quarta-feira (15), os policiais realizaram seis mandados de busca e apreensão em Taguatinga Norte, Ceilândia e Samambaia Sul. Uma mulher, de 23 anos, foi presa. Os demais suspeitos estão foragidos.





SAIBA MAIS 17:59 - 15/07/2020 Polícia Civil divulga cartilha com alerta contra golpes virtuais

17:52 - 15/07/2020 Dupla que praticava assaltos na Zona Leste é presa em flagrante golpes contra outro estabelecimento comercial de Paracatu. Segundo o delegado Mateus Leão Moreira, que preside as investigações que tiveram início em abril, o crime teria sido praticado por uma quadrilha que já havia tentando oscontra outro estabelecimento comercial de Paracatu.





Segundo ele, foi feita uma operação integrada, que contou com a participação de policiais de Unaí e de Brasília. “Pelo fato de o Noroeste Mineiro ser região de fronteira com Goiás e Distrito Federal, algumas organizações criminosas acabam se deslocando para cidades mineiras acreditando que não serão identificadas ou que seus integrantes não seriam presos.”





Segundo ele, foi a segunda operação realizada pela Delegacia Regional em Paracatu, no prazo de dois meses, visando a repressão qualificada de organizações criminosas estabelecidas no entorno do Distrito Federal.



A operação envolveu 30 policiais civis de Paracatu, Unaí e do Distrito Federal.