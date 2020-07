Frente fria pode provocar chuvas isoladas em BH e em pontos de Minas nesta quarta

A frente fria, vinda do litoral do Rio de Janeiro,a formação de nuvens nas faixas leste, centro e sul de Minas Gerais, pondendo provocar chuvas. Uma massa de ar frio, que avança na retaguarda da frente fria, derruba as temperaturas em pontos da Zona da Mata e do Sul de Minas, principalmente em municípios localizados na Serra da Mantiqueira.Nas demais regiões,de uma massa de ar seco. A máxima no estado será de 32°C, no Noroeste e no Triângulo, e a mínima de 5°C, no Sul.