Polícia age rápido e prende ladrão de loja de alimentos no Sion

Homem assalta loja alimentícia no Sion, em BH, e é pego pela Polícia Militar (foto: Divulgação/ Polícia Militar)

O valor não foi grande, R$ 200, mas a rápida ação de policiais militares, que estavam próximos ao local, levou à prisão do assaltante e à recuperaçãode parte do dinheirode uma loja dena Rua Grão Mogol, no Bairro Carmo Sion.