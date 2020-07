Advogada resgata cachorro abandonado por mulher no Bairro Funcionários

O cachorrinho foi resgatado pela família Mozelli e levado para fazer exames em uma clínica veterinária (foto: Reprodução Arquivo Pessoal )

A cada dia, surge um novo caso de abandono de animais em Belo Horizonte. Os cães são as maiores vítimas, mas, em muitas vezes, o final é feliz. É o que nos mostra a história de um cãozinho, rebatizado por sua salvadora, aadvogada Laura Mozelli, de “”.

Na manhã de segunda-feira (13), Laura pegou seu pai, o engenheiro Eduardo Mozelli, de 66 anos, e o levou para fazer um exame médico numa clínica próxima ao Instituto de Educação, no Bairro Funcionários.



Enquanto o pai fazia os exames, ela ficou do lado de fora e acompanhou uma cena que lhe chamou a atenção. Os exames do pai não demoraram muito e ela contou o que havia testemunhado.“Pai, aquele senhor ali me disse que uma mulher parou o carro e colocou aquele cachorrinho, que está correndo de um lado para o outro, pra fora do veiculo e. Ele deve estar procurando o dono”, argumentou Eduardo.O pai, então, aconselhou a filha a chamar o cachorro. “Falei pra ela, pensando em ajudar o animalzinho. E ela, com jeito, foi se aproximando e chamando o, que veio em sua direção.”Colocaram o cachorro no carro e, segundo Eduardo, o levaram para uma clínicano Bairro de Lourdes. “Precisávamos ver se estava doente ou se tinha algum problema. Lá, ele foi examinado e constataram que não tinha qualquer doença. Deram banho e minha filha levou o animal pra casa dela.”O objetivo de Laura, segundo Eduardo, não é ficar com o cãozinho, mas encontrar um lar pra ele. “Nós estamos cuidando do cãozinho desde ontem. Levamos para fazer os exames, mas, agora, queremos encontrar uma pessoa que queira ficar com ele, pois ela já tem um animal de estimação. Assim que aparecer alguém, o entregaremos. Podem fazer contato pelos telefones.”