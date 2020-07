Pesquisa revela grande variação no preço de gás de cozinha em BH

(foto: Foto: Pedro Ventura / Divulgação)

gás de cozinha tem sofrido grande variação em estabelecimentos da grande BH e região metropolitana. É o que mostra um levantamento do site Mercado Mineiro, divulgado nesta segunda-feira (13).



08:55 - 13/07/2020 Ciclofaixas temporárias são alternativa de mobilidade em BH durante pandemia pesquisa foi realizada em 115 estabelecimentos entre os dias 07 a 09 de julho de 2020. As variações chegam a 69%, como aconteceu no Botijão de 13kg com retirada no local, que custa de R$56,00 a R$95.00. O Botijão de 13kg para entrega em residência pode custar de R$64.00 até R$95.00, uma variação de 48%.



Apesar da variação no preço em diferentes estabelecimentos, o preço médio do gás de cozinha está bem estabilizado nos últimos dois meses, muito provavelmente pela queda do poder aquisitivo da população e não pela queda do preço ou de consumo.





"O mercado está pouco aquecido, porque os preços estão estabilizados nos dois últimos meses, mostrando que não há espaço para aumento de preços", afirma Feliciano de Abreu, dono do site Mercado Mineiro, que ainda recomenda: "O consumidor tem que pesquisar bastante, pois o gás é um produto de primeira necessidade."





O botijão de 13kg, que custava em média, em maio, o valor de R$76.43 passou para R$76,55, um pequeno aumento de 0,15%, quando entregue na própria residência. Já o botijão de 13kg com retirada no local, custava R$ 70,06 caiu para R$69,84, uma pequena queda de 0,32%.



O Cilindro de 45kg que custava pelo preço médio R$309,63, caiu para R$308,49, uma queda de 0,37% quando retirado. Quando o Cilindro de 45kg é entregue na residência, o valor que custava pelo preço médio R$322,75, passou para R$324,91, um ajuste de 0,67%.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Daniel Seabra