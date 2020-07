Técnico de enfermagem morre de coronavírus em BH

Rene ficou internado no João XXIII de 18 a 25 de junho, com sintomas da doença (foto: Michelle Toledo/EM/D. A. Press) Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou neste domingo a morte de um profissional da saúde devido às complicações do novo coronavírus. Trata-se de Rene Serafim Soares, que era servidor do ambulatório do Hospital João XXIII, localizado na Região Central de Belo Horizonte. ) divulgou neste domingo a morte de um profissional da saúde devido às complicações do. Trata-se de, que era servidor do ambulatório do, localizado na Região Central de









Ainda segundo comunicado da Fhemig, Rene começou a ser tratado como caso suspeito de COVID-19 em 18 de junho deste ano. Ele deu entrada no João XXIII no mesmo dia e “recebeu a assistência necessária".





"Foi confirmado o diagnóstico positivo para COVID-19 no dia 25 de junho, e o paciente foi isolado, conforme orientam os protocolos clínicos, sendo transferido para a Santa Casa no dia 8 de julho, vindo a óbito no sábado, dia 11. A Fhemig lamenta o ocorrido e se solidariza com a família do servidor", completa o informe da fundação.