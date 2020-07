Santa Casa BH entrega medalha aos pacientes curados de COVID-19

Medalhas entregues aos pacientes vêm com os dizeres 'Eu venci a COVID-19' (foto: Fotos: Reprodução/Santa Casa BH )

Pensando em uma forma de homenagear as pessoas que “venceram” o, o Grupo Santa Casa BH e oestão entregando uma medalha com os dizeres “Eu venci a COVID-19” e um certificado de bravura aos pacientes que recebem alta após a internação pela doença.





“Essa é uma maneira que encontramos de comemorar as vitórias e destacar a importância de cada membro da equipe assistencial no enfrentamento à pandemia”, conta a gerente de comunicação do Santa Casa BH e uma das idealizadoras do projeto,Além da medalha e do certificado, ela conta que os hospitais também estão fazendo o “corredor” de

O corredor dos aplausos também é parte das homenagens aos recuperados



A primeira entrega ocorreu na quarta-feira (8). O paciente Marlon Martins, que era do grupo de risco, recebeu a sua medalha. “Ele é um paciente que fez transplante de rim há seis anos, aqui na Santa Casa, e venceu a COVID-19… Foi uma dupla vitória”, contou Raquel.





O paciente Marlon Martins, do grupo de risco, recebeu sua medalha na quarta-feira

Marlon diz que não esperava receber essa homenagem, mas que foi um momento marcante em sua história: “Fiquei muito feliz. É mais uma conquista para a minha vida. Eu só tenho a agradecer”.Ele conta que foi à Santa Casa porque sentia dor de cabeça e, ao fazer os exames, descobriu que estava com a. “Havia uma semana que eu estava com dor e calafrio. Vim para cá e comecei a fazer o tratamento. Graças a Deus, estou voltando para casa bem”, comenta.

Apesar de não ter sentido falta de ar, Marlon manda um recado para todos: “se cuidem, o coronavírus não é brincadeira. Quando você entra em tratamento, a conversa é outra”.





A gerente de comunicação daconta que importância da homenagem é atemporal. “As pessoas vão mostrar essa medalha paraa os seus filhos, netos, como um momento histórico na vida: ele venceu essa doença”, explica Raquel.Segundo ela, a ideia surgiu da “emoção de ver os pacientes recebendo alta”. “A gente fala que estamos vivendo uma guerra. E o momento de alta é a vitória dessa batalha.”





Grupo busca doadores de medalhas

Asforam doadas pelas empresas Hobby Medals e Mix Cargo, que custearam a produção dos itens. Agora, o Grupo Santa Casa BH segue em busca de outros doadores que queiram apoiar essa iniciativa.Os interessados podem entrar em contato pelo telefone (31) 3238-8621 ou pelo e-mail doacoes@santacasabh.org.br.*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina