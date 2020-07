Deslizamento em obra deixa trabalhadores soterrados em Sarzedo

Dois trabalhadores ficaramapós umem uma construção civil no município de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O acidente ocorreu nesta quarta-feira (8), na Rua Geraldo Nassif Salmão, no centro de Sarzedo.

De acordo com o, uma das vítimas, um homem de 62 anos, ficou com o corpo completamente soterrado, somente com a cabeça para fora. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o idoso foi levado consciente para o Hospital Municipal de Betim.