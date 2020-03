De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido próximo ao Ceasa, em Contagem, na Grande BH

Um homem foi soterrado até a altura da cintura após um deslizamento de terra no Bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido próximo ao Ceasa.

O homem preso no barranco estava consciente. Osrealizam escoramento no local para retirada em segurança da vítima, que foi deixada aos cuidados da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).