Volta às aulas nas escolas privadas e públicas de Minas segue sem previsão

Sindicatos da educação de Minas Gerais apontam que não há previsão para o retorno das aulas presenciais. Nessa terça-feira (7), o(Sinep) se reuniu com o Governo de Minas. As aulas presenciais estão suspensas desde 18 de março deste ano e não há previsão de retorno.



"Fomos recebidos para uma reunião com o Comitê COVID-19, do governo do Estado, com a presença da Secretaria de Estado da Educação. Apresentamos a realidade das escolas, no intuito de mostrar como a pandemia tem impactado a educação particular. Em Minas, as escolas de educação infantil são as mais atingidas", informou a presidente do Sinep, Zuelica Reis.





O que diz a PBH

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a reabertura das escolas, no modelo presencial, com aglomeração de estudantes, professores e funcionários, depende de decisão das autoridades sanitárias.



"Por enquanto, em consonância com o resto do país, Belo Horizonte não tem previsão de retorno às aulas no modelo tradicional", informou, por meio de nota.





Quanto às dificuldades operacionais das escolas particulares, a Secretaria Municipal de Educação entende que é um problema também trazido pela pandemia da COVID-19, mas a isenção de impostos é uma ferramenta que precisa de legislação própria e, por isso, deve antes ser aprovada em plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte.





"Desde o início da pandemia da COVID-19, com o intuito de minimizar os impactos administrativos e financeiros para os contribuintes, a Prefeitura de Belo Horizonte adotou medidas de amparo às atividades econômicas. Entre as quais, a prorrogação do prazo para o pagamento do IPTU das empresas que tiveram suspensos os Alvarás de Localização e Funcionamento", finalizou.

