Montes Claros aprova projeto que proíbe soltar pipas em área urbana

A Câmara Municipal de Montes Claros – de 409,35 mil habitantes, no Norte de Minas, aprovou, nesta terça-feira, um projeto-de-lei que proíbe a soltura de pipas na área urbana do município.









Ele também quer criar na cidade um 'pipódromo', área destinada a empinar pipas e papagaios com segurança. O projeto-de-lei será encaminhado para a sanção do prefeito Humberto Souto (Cidadania). Se sancionada, a iniciativa poderá receber o nome oficial de 'Lei Andrea Borges', em homenagem à dona de casa, de 44 anos, que morreu em 8 de junho, ao sofrer um sofrer um corte profundo no pescoço, atingida por uma linha de cerol, quando andava de moto em Montes Claros.





A linha de cerol era usada por um homem para soltar pipa no local da morte – ele não foi identificado. Segundo Rodrigo Cadeirante, o irmão de Andréa conversou com ele e solicitou que o nome da vitima fosse dado à Lei.





Quatro dias antes da morte de Andréa, uma outra mulher, Bruna Santos Silva, de 24 anos, também morreu ao ter o pescoço atingido por uma linha chilena quando andava de moto em Bocaiuva (na mesma região).





O vereador lembra que, em julho do ano passado, um adolescente de 13 anos morreu eletrocutado quando tentava soltar uma pipa que que atingiu a rede elétrica, usando uma vara de bambu, no Conjunto Monte Sião 2, em Montes Claros. Além disso, há dois anos, um outro jovem morreu ao cair de uma laje no momento que empinava pipa em um bairro da cidade.





O projeto-de-lei aprovado pela Câmara Municipal determina que a brincadeira de soltar pipas somente poderá ocorrer, no município, em fazendas, sítios ou áreas de recreação, distantes, no mínimo, 500 metros da rede elétrica. "Desde que não possuam na sua composição linha com cerol, linha chilena ou qualquer tipo de linha cortante ou com potencial cortante."





PIPÓDROMO





O vereador Rodrigo Cadeirante explicou que o projeto estabelece que o Executivo Municipal poderá estabelecer as 'áreas de recreação' onde será autorizado soltar pipas, como parques ecológicos, por exemplo. Mas desde que não seja usado material cortante e respeitando a distância da rede elétrica.





Ele informou que seu objetivo é que seja criado na cidade o 'pipódromo', uma área destinada a soltar pipas com segurança, sem o uso de linhas cortantes. Rodrigo disse que sua intenção é que o 'pipódromo' seja instalado no antigo aterro sanitário de Montes Claros, próximo ao Condomínio Grand Royalle (antigo Haras Pirâmide), na saída da cidade para Pirapora (BR-365).





Revelou ainda que já apresentou a proposta ao prefeito e que o próximo passo será uma vistoria da vigilância sanitária para averiguar se não há riscos de contaminação para a saúde, pelo fato de o local ter sediado um antigo lixão.