Festa que reunia 60 pessoas e já durava dois dias é interrompida em Contagem

60 pessoas faziam farra em casa do bairro Nacional (foto: Divulgação/Guarda Civil de Contagem)

A Guarda Civil de Contagem e a Polícia Militar interromperam uma festa que já durava quase 48 horas no Bairro Nacional. Segundo as autoridades, cerca de 60 pessoas estavam aglomeradas em uma casa, descumprindo as ordens de distanciamento social.