Tempo seco deve elevar temperaturas em BH e na maior parte de Minas

Previsão é de céu claro na maior parte do dia (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)









O céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca em BH e na maior parte do estado. A exceção será a faixa leste, na Zona da Mata e nos vales do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha, onde há maior nebulosidade por influência do oceano.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais

Após dias de chuva e umidade, o tempo seco voltou a dar as caras em Minas Gerais,como é típico do inverno na região. A sensação de calor deve ser maior nesta terça (7), em virtude da atuação de uma massa de ar seco que favorece a elevação das temperaturas ao longo do dia. Na capital, os termômetros devem ficar entre 13°C e 28°C.