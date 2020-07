Após oito anos foragido, ex-detetive é preso por morte de modelo em BH

A Polícia Federal (PF) prendeu o ex-detetive particular Reinaldo Pacífico de Oliveira, condenado pelo assassinato da modelo Cristiana Aparecida Ferreira, 24 anos, em agosto de 2000. Ele estava foragido desde 2012.





Por meio de nota, a PF informou que a prisão foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), coordenada pela instituição e composta pelas polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal (PRF) e Departamento Penitenciário de Minas Gerais.













O crime ocorreu em um hotel no Bairro de Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Consta no processo que Cristiana se hospedou em um flat com um suposto acompanhante que não foi identificado por funcionários. Na tarde seguinte, ela pediu para fechar a conta por telefone, mas não desceu, pois teria recebido a visita inesperada de Oliveira. Depois de matá-la por asfixia e agressão física, diz o processo, ele teria tentado “maquiar” o local do crime, para parecer que Cristiana havia se matado, ou incriminar um suposto companheiro da vítima.





O réu foi condenado por asfixiar e agredir Cristiana até a morte. De acordo com a denúncia oferecida à Justiça pelo Ministério Público, Reinaldo conheceu Cristiana em 1996 e namoraram até o ano seguinte. O ex-detetive teria se apresentado à família dela como um juiz criminal, mas, aos poucos, segundo o processo, foi revelando um temperamento violento, possessivo, ciumento e dissimulado, motivo que levou Cristiana a terminar o relacionamento, pois vinha sendo agredida e ameaçada por ele.