Caso Backer: na véspera de se aposentar, desembargador reduz bloqueio de bens em 90%

Cervejaria Backer conseguiu decisão favorável na Justiça e teve redução de 90% nos bens bloqueados (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Uma decisão que mexe diretamente com os direitos das vítimas da cervejaria Backer. Na última terça-feira (30), um dia antes de se aposentar, o desembargador Luciano Pinto acatou o pedido da empresa para reduzir o bloqueio de bens de R$ 50 milhões para R$ 5 milhões, uma queda de 90%.

SAIBA MAIS 21:38 - 18/06/2020 MP vai à Justiça para quebrar sigilo bancário de sócios da Backer

MP vai à Justiça para quebrar sigilo bancário de sócios da Backer 17:43 - 15/06/2020 Caso Backer: Polícia Civil deve ouvir 27 pessoas nos próximos dias

Caso Backer: Polícia Civil deve ouvir 27 pessoas nos próximos dias 16:40 - 15/06/2020 Caso Backer: depois de quase 6 meses no hospital, vítima diz que nunca foi procurada pela cervejaria

“Não me cabe discorrer sobre burocracia judiciária. Cuido de fatos. Os autos me vieram conclusos”, ressaltou Luciano Pinto no documento.

No próprio site do Tribunal de Justiça, o desembargador já aparece sem cargo. Ele já foi, até mesmo, condecorado com a Medalha da Inconfidência, a mais alta comenda concedida pelo governo de Minas, em 2011.

Para justificar a decisão, Luciano Pinto destacou a importância de “promover a preservação da empresa” para que “os consumidores possam ser devidamente ressarcidos dos danos sofridos e comprovados”.

O bloqueio de bens era a principal justificava da cervejaria para não custear os pagamentos emergenciais das vítimas, usados para quitação dos tratamentos de saúde.

Oficialmente, a Backer sempre informou que os R$ 50 milhões bloqueados impediam a venda de bens em nome da empresa. Na prática, o Tribunal de Justiça encontrou apenas R$ 12,2 mil nas contas da cervejaria.

Os advogados das vítimas, por outro lado, justificam que os bloqueios não impediam a leilão de bens, como imóveis, carro e outras coisas.

Eles também questionam o fato de a Justiça encontrar apenas R$ 12,2 mil nas contas da Backer, dado o lucro alcançado pela marca no ano passado.

Procurada, a Backer informou que "não teve ainda acesso à íntegra da decisão, não podendo sobre ela se manifestar no momento".

Inquérito

No início de junho, a Polícia Civil de Minas Gerais indiciou 11 pessoas por lesão corporal, homicídio e intoxicação no caso de contaminação de cervejas da Backer.

A instituição constatou que um vazamento em um tanque provocou a contaminação das cervejas por mono e dietilenoglicol, substâncias tóxicas usadas no resfriamento do produto.

O uso desse último composto orgânico contraria as instruções do próprio fabricante do equipamento.

A ingestão do líquido de apenas uma garrafa da Belorizontina, a marca que deu início à investigação, contendo dietilenoglicol, seria suficiente para matar uma pessoa.

Ao todo, 29 pessoas fazem parte da investigação da polícia. Dessas, oito morreram e 21 ainda estão vivas. Mais de 30 casos permanecem em análise.