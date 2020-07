Aposentado de 87 anos desaparece em BH

Antônio não tem problemas de saúde, segundo a família (foto: Reprodução Redes Sociais)

O aposentado Antônio Moia, de 87 anos está desaparecido. Ele saiu de casa, na Avenida Silva Alvarenga, 1360, no Bairro Boa Vista, em Belo Horizonte, na quinta-feira (2) às 7h e não retornou até o momento. Segundo a família, ele estava afirmando que sairia de casa por não aguentar mais ficar em isolamento e teria avisado que iria até a região do Hospital da Baleia, no Bairro Saudade, um trajeto de cerca de 5 quilômetros que ele costumava fazer caminhando, rotineiramente antes da quarentena.



“Ele sempre saía sozinho bem cedo e retornava na hora do almoço, mas ontem não voltou”, conta. Antônio Moia não tem problema de saúde e está usando uma calça de militar, uma blusa de frio vinho e um boné marron. Os filhos percorreram os hospitais de Belo Horizonte à procura do aposentado, mas ele não deu entrada em nenhum deles.foi acionada para ajudar na busca pelo paradeiro de Antonio Moia, que segundo a família trabalhava como reciclador e se dirigia à região da Baleia para recolher material que posteriormente comercializava. O desaparecimento foi registrado no boletim de ocorrência 2020-031818033001.