Para resistir à pandemia, Rede Quilombola da RMBH lança campanha de arrecadação

Integrantes da comunidade quilombola de Pontinha, em Paraopeba (foto: Crédito Credito DGM Brasil/Divulgacao) pandemia da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, estão sendo sentidos de forma ainda mais severa pela comunidade quilombola de Pontinha, localizada no município de Paraopeba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.



campanha de arrecadação de recursos para suprir as necessidades básicas dos moradores. Os impactos dada COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus, estão sendo sentidos de forma ainda mais severa pela comunidade quilombola de, localizada no município de Paraopeba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Para minimizar os problemas enfrentados pelas famílias, a Rede Quilombola da RMBH organizou umade arrecadação de recursos para suprir as necessidades básicas dos moradores.





A campanha de arrecadação da Rede Quilombola em Ação tem como objetivo inicial atender a demandas emergenciais do quilombo de Pontinha, onde mais 350 famílias estão passando dificuldades em decorrência da COVID-19.

A comunidade, que tem como principal atividade econômica a venda do minhocuçu (isca utilizada para a pesca), já vinha sofrendo com os impactos do desastre ambiental de Brumadinho desde 2019. Além disso, atualmente a comercialização de alguns cultivos agrícolas, artesanatos e o trabalho sazonal nas fazendas do entorno foram prejudicados com a pandemia.