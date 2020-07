Eliane ficou conhecida por ser uma das precursoras nas viagens para a Disney em Minas Gerais (foto: Arquivo pessoal)

Morreu no final da noite dessa terça (30) a empresária Eliane Boechat, aos 77 anos. "Tia Eliane" ficou conhecida em BH e em todo o estado por ter sido uma das pioneiras no ramo do turismo e fundado, em 1971, a tradicional agência que levava seu próprio nome.





Tia Eliane morreu às 23h, no Hospital Life Center, vítima de uma infecção generalizada. Ela já lutava contra o Mal de Parkinson há cerca de um ano e meio. Ela deixa quatro filhos - Ricardo, Renata, Fernanda e Luciana - e seis netos.









Nascida em Carangola, na Zona da Mata, mas cidadã honorária de Belo Horizonte e moradora dos arredores da Praça da Liberdade, Eliane ficou conhecida como a "tia da Disney" para muitos belo-horizontinos. Ao longo de sua trajetória, levou mais de 50 mil brasileiros para experiências no exterior. Para amigos e familiares, será lembrada por "seu jeito espontâneo, carismático e responsável".





O funeral e o enterro ocorrem nesta quarta (1º), na Funeral House e no Cemitério do Bonfim, respectivamente. Por questões relativas à pandemia do novo coronavírus, serão cerimônias pequenas, restritas a familiares e amigos.

