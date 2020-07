Motorista capota carro na Rua da Bahia e fica preso no veículo

Um homem de 26 ficouno veículo que dirigia, depois de capotar o carro na manhã desta quarta-feira (1). Oocorreu na Rua da Bahia, esquina com Rua Fernandes Tourinho, no Bairro Lourdes, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Ewerton Matheus Silva Castro, condutor do veículo, não se feriu. Porém, teve dificuldades em sair do carro, pois ahavia travado.Quando os Bombeiros chegaram ao local, o rapaz já se encontrava fora do veículo. A Polícia Militar também compareceu ao local. As causas do acidente não foram