Duas mulheres são executadas em casa na Região Leste de BH

Crime aconteceu em uma casa na Rua Evandro Procópio Chagas (foto: Reprodução/Google Street View) Duas mulheres foram executadas na madrugada desta quarta-feira no Bairro Mariano de Abreu, na Região Leste de Belo Horizonte. Elas estavam em casa quando foram surpreendidas por um arrombamento seguido de disparos de arma de fogo. A Polícia Militar (PM) suspeita do envolvimento delas no tráfico de drogas na região.









Segundo testemunhas, as mulheres vinham tendo desentendimentos recentes com chefes do tráfico que operam em outras ruas do bairro, como as Ruas Izabel Tegedo e Cinco. Diante disso, a corporação suspeita da participação das vítimas em facções distintas da dos suspeitos do crime.





Depois de colher depoimentos, a corporação fez um cerco nas redondezas e conseguiu encontrar três suspeitos, que foram presos e encaminhados ao 16º Batalhão, no Bairro Santa Tereza, também na Região Leste. Os homens têm 19, 21 e 31 anos, e dois deles têm passagens por crimes anteriores.





A PM apreendeu dois celulares e encontrou diversas cápsulas de calibre .45 disparados possivelmente de uma pistola. A Polícia Civil seguirá com as investigações.