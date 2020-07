Zema lamenta mortes, mas diz que nenhuma foi por falta de atendimento

Publicação de Romeu Zema no Twitter foi acompanhada de explicações sobre o hospital de campanha (foto: Reprodução redes sociais)

No dia em que Minas ultrapassou as mil mortes por COVID-19, o governador Romeu Zema usou as redes sociais para secom as famílias das vítimas e também defender as ações de sua administração.Nesta quarta-feira (1/7), ele também alertou apara não relaxar em um momento em que a curva de contágio do novo coronavírus continua crescendo.