Seis moradores morreram por COVID-19 em lar de idosos em Piranga

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Seisde umem Piranga, na Zona da Mata, morreram após um surto da COVID-19. Ao todo, 27, dos 73 idosos que moravam no local se infectaram com a doença. Todos com idade entre 60 e 90 anos."Eram 73 moradores. Ocorreu seis óbitos pore um por outras causas. Foram 27 moradores infectados", disse Flávia Cristina de oliveira, secretaria municipal de saúde de Piranga. Ela contou que, no dia 17 de maio, uma funcionária testou positivo.No dia 23 do mesmo mês, uma moradora do asilo foi transferida para- que é a referência para COVID-19 - com febre e falta de ar. No dia 27, ela faleceu. No dia 20 de junho, outros dois morreram pela doença."Ainda temos um morador internado nodo Hospital Municipal de Conselheiro Lafaiete", disse a secretária.Ela explica que foi feita a interdição nopor meio da prefeitura. "O departamento de saúde assumiu o controle, junto com a vigilância sanitária em saúde. Tivemos também apoio da Superintendência do Estado de Barbacena. Foi uma grande força-tarefa", afirmou.De acordo com a pasta, foi mobilizado um grupo de pessoas pradentro da instituição. "Formamos equipes de trabalho com enfermeiras, técnicas, pessoal pra desinfecção constante.... Até mesmo a contratação de mais mão de obra", acrescentou.A secretaria afirma que o surto foi contido, mas o monitoramento é constante. "Em relação aos moradores, sempre manter distanciamento social, sair apenas quando necessário. Além disso, os cuidados com máscaras e higiene das mãos", finalizou ela.