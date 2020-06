Gengibre diversifica produção no Leste de Minas

Aimorés, região do rio doce, investe no gengibre para diversificar as atividades agrícolas. (foto: Divulgação Emater-MG)





12:53 - 29/06/2020 COVID-19: secretário de Saúde de Minas acredita que vacina esteja disponível em maio de 2021 é o maior produtor de gengibre do Brasil. Aimorés, Região do Rio Doce, que fica na divisa dos estados, começou há pouco a investir no plantio. O café é a principal atividade agrícola da região, mas, segundo o técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG), Wagner de Lima Mendes, diversificar a produção é uma estratégia que traz bons resultados. “A exploração de gengibre é mais uma diversificação para geração de renda e incentivo ao produtor continuar no meio rural, evitando a migração para os grandes centros”, explica. é o maior produtor de gengibre do Brasil. Aimorés, Região do Rio Doce, que fica na divisa dos estados, começou há pouco a investir no plantio. Oé a principal atividade agrícola da região, mas, segundo o técnico da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG),, diversificar a produção é uma estratégia que traz bons resultados. “A exploração de gengibre é mais uma diversificação para geração de renda e incentivo ao produtor continuar no meio rural, evitando a migração para os grandes centros”, explica.



A ideia de levar o gengibre para Aimorés surgiu do agricultor Silvério José Vassuler, que é de Santa Maria de Jetibá, um município capixaba. Ele tem parentes na região e conhecia alguns produtores locais. Assim, decidiu fazer um plantio experimental e mostrar a cultura para os colegas. “No Espírito Santo, temos lutado contra a fusariose, doença que está atacando as plantas de lá. Fiz o plantio em Aimorés e foi uma surpresa. Produziu muito bem”, conta.





Produção de gengibre em Aimorés, na região do rio doce, já exporta para a Europa e Estados Unidos. (foto: Divulgação Emater-MG)



Os bons resultados renderam uma parceria com nove famílias de agricultores familiares e as lavouras de gengibre já somam 20 hectares.

A colheita do gengibre começa cerca de sete meses depois do plantio e, segundo o produtor Silvério José, a produtividade em Aimorés chegou a ser o dobro da registrada onde nos locais em que ele planta no Espírito Santo.

* Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa

